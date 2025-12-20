【プレミアリーグ第17節】(AMEXスタジアム)ブライトン 0-0(前半0-0)サンダーランド<警告>[ブ]ブラヤン・グルダ(19分)、ディエゴ・コッポラ(34分)[サ]ダニエル・バラード(79分)、エンゾ・ル・フェー(86分)観衆:31,426人└三笘薫が復帰後2試合連続の途中出場も…ブライトンは4戦未勝利に