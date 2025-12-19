『DIME』2・3月合併号の特別付録は『葬送のフリーレン』USBカップウォーマー！飲み物を適温に保つ ?魔法?のアイテムでドリンクと世界観を楽しんで。☆付録の「カップウォーマー」や書誌イメージをチェック！（写真6点）＞＞＞2025年12月16日（火）発売小学館から出版されているトレンド情報誌『DIME』2・3月合併号の特別付録として、アニメ『葬送のフリーレン』デザインの「USBカップウォーマー」が登場する。『週刊少年サンデー