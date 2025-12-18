サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、最大100Wの急速充電と安定した高速有線LANを同時に実現する、Type-C変換ケーブル「500-LAN6KCPD01(1m)」と「「500-LAN6KCPD01(2m)」を発売した。■通信と給電を1本のケーブルで完結USB Type-Cポートが1つあれば、最大1Gbpsの高速有線LAN接続と、デバイスへの給電を同時に行えます。ポート数の限られたMacBookやSurface、iPad等に最適だ。ハブを介さず直接