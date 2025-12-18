「充電＋有線LAN」これ1本！PD100W対応の変換ケーブル
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、最大100Wの急速充電と安定した高速有線LANを同時に実現する、Type-C変換ケーブル「500-LAN6KCPD01(1m)」と「「500-LAN6KCPD01(2m)」を発売した。
■通信と給電を1本のケーブルで完結
USB Type-Cポートが1つあれば、最大1Gbpsの高速有線LAN接続と、デバイスへの給電を同時に行えます。ポート数の限られたMacBookやSurface、iPad等に最適だ。ハブを介さず直接接続できるため、デスク周りがスッキリまとまるだけでなく、接続の不安定さも解消し、スマートなワークスペースを実現する。
■最大100WのUSB PD急速充電に対応
最大100Wという高出力のUSB Power Deliveryに対応しているため、消費電力の大きいハイエンドなノートPCでも、作業しながらフルスピードで充電が可能だ。オンライン会議や大容量データのダウンロードなど、バッテリー消費の激しいシーンでも残量を気にすることなく、常にパフォーマンスを維持できる。
■法人利用に必須のMACアドレスパススルー機能
企業ネットワークで一般的な「MACアドレス認証」に対応している。通常の外付けアダプタではアダプタ固有のMACアドレスが認識されるが、本製品はPC本体のアドレスを透過させるため、セキュリティ制限の厳しい環境でもスムーズに導入可能だ。情報システム部門の管理負担を軽減し、高度なセキュリティを維持する。
■断線に強く取り回しやすいメッシュケーブル
ケーブル外装には、摩擦や屈曲に強く、耐久性に優れたナイロンメッシュ素材を採用している。一般的なビニール製ケーブルに比べて断線のリスクが大幅に軽減されており、カバンに入れて毎日持ち運ぶモバイル用途でも安心だ。しなやかで絡まりにくいため、狭いデスク上や移動中の車内でも快適に取り回しができる。
■抜き差しが快適な「への字ラッチ」と高耐久コネクタ
LANポート側には、ツメが折れにくく指で押しやすい「への字型ラッチ」を採用している。頻繁にケーブルを抜き差しするフリーアドレスのオフィスや外出先でも、ストレスのないスムーズな操作が可能だ。細部まで使いやすさを追求した設計により、物理的な故障を防ぎ、長期間にわたって安定した接続品質を提供する。
■最大100Wの急速充電と安定した高速有線LANを同時に実現する、Type-C変換ケーブル「500-LAN6KCPD01(1m)」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■パソコンに関連した記事を読む
・VESA非対応モニターを、モニターアームに取り付けできる！モニターマウントホルダー
・アップグレード初心者でも簡単！EaseUS Disk Copyを使ったWindows 11移行が驚くほどスムーズ
・USB A／C対応！4台の機器を2台のPCで共有できる切替器
・ノートPCに貼るだけ！ノートPC用ガジェットポーチに新色
・扉や窓のすき間から配線できる！PoE対応すきま用CAT6A LAN延長ケーブル
■通信と給電を1本のケーブルで完結
USB Type-Cポートが1つあれば、最大1Gbpsの高速有線LAN接続と、デバイスへの給電を同時に行えます。ポート数の限られたMacBookやSurface、iPad等に最適だ。ハブを介さず直接接続できるため、デスク周りがスッキリまとまるだけでなく、接続の不安定さも解消し、スマートなワークスペースを実現する。
■最大100WのUSB PD急速充電に対応
最大100Wという高出力のUSB Power Deliveryに対応しているため、消費電力の大きいハイエンドなノートPCでも、作業しながらフルスピードで充電が可能だ。オンライン会議や大容量データのダウンロードなど、バッテリー消費の激しいシーンでも残量を気にすることなく、常にパフォーマンスを維持できる。
■法人利用に必須のMACアドレスパススルー機能
企業ネットワークで一般的な「MACアドレス認証」に対応している。通常の外付けアダプタではアダプタ固有のMACアドレスが認識されるが、本製品はPC本体のアドレスを透過させるため、セキュリティ制限の厳しい環境でもスムーズに導入可能だ。情報システム部門の管理負担を軽減し、高度なセキュリティを維持する。
■断線に強く取り回しやすいメッシュケーブル
ケーブル外装には、摩擦や屈曲に強く、耐久性に優れたナイロンメッシュ素材を採用している。一般的なビニール製ケーブルに比べて断線のリスクが大幅に軽減されており、カバンに入れて毎日持ち運ぶモバイル用途でも安心だ。しなやかで絡まりにくいため、狭いデスク上や移動中の車内でも快適に取り回しができる。
■抜き差しが快適な「への字ラッチ」と高耐久コネクタ
LANポート側には、ツメが折れにくく指で押しやすい「への字型ラッチ」を採用している。頻繁にケーブルを抜き差しするフリーアドレスのオフィスや外出先でも、ストレスのないスムーズな操作が可能だ。細部まで使いやすさを追求した設計により、物理的な故障を防ぎ、長期間にわたって安定した接続品質を提供する。
■最大100Wの急速充電と安定した高速有線LANを同時に実現する、Type-C変換ケーブル「500-LAN6KCPD01(1m)」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■パソコンに関連した記事を読む
・VESA非対応モニターを、モニターアームに取り付けできる！モニターマウントホルダー
・アップグレード初心者でも簡単！EaseUS Disk Copyを使ったWindows 11移行が驚くほどスムーズ
・USB A／C対応！4台の機器を2台のPCで共有できる切替器
・ノートPCに貼るだけ！ノートPC用ガジェットポーチに新色
・扉や窓のすき間から配線できる！PoE対応すきま用CAT6A LAN延長ケーブル