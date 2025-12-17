放火殺人事件発生から4年となった大阪・北新地のビル＝17日朝26人が亡くなった大阪・北新地ビル放火殺人事件は17日、発生から4年となった。「忘れることはない」。寒空の下、現場となったクリニックの元患者らが訪れ、犠牲者を追悼した。現場となったビルは今も残され、放火された4階のクリニックの窓には板が張られていた。ビル入り口には立ち入り禁止の紙が貼られ、近くには花束が供えられていた。現場近くで勤務していた