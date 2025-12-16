川崎春花のスタッフが公式インスタグラムを更新。高校生の頃からの親友と楽しいオフを過ごした様子を写真と動画で投稿した。【動画】はるぽふが大人気！「可愛いすぎるやないかい」1枚目の写真は、黒いコートにピンクのマフラーでお揃いコーデをした親友と大きなクリスマスツリーを背景にした2ショット。スタッフも「久しぶりに会えて嬉しかったみたいです」「いつも仲良くしてくれてありがとう」と2人の再会を喜んでいた。そして