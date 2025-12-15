ユニクロが、新商品や人気商品がお買い得価格で購入できる「ユニクロ年末祭」を12月19日から期間限定で実施します。メンズ＆ウィメンズの「ヒートテック」シリーズが990円（以下、税込み）、「ヒートテックボアスウェットパンツ」が2990円、「フリースジャケット」が1990円、ウィメンズの「バギーカーブジーンズ」が3990円で販売されます。【写真】えっ！「年末祭」セール対象アイテムをチェック！「+J」復刻アイテムも！