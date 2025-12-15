ユニクロが、新商品や人気商品がお買い得価格で購入できる「ユニクロ年末祭」を12月19日から期間限定で実施します。メンズ＆ウィメンズの「ヒートテック」シリーズが990円（以下、税込み）、「ヒートテックボアスウェットパンツ」が2990円、「フリースジャケット」が1990円、ウィメンズの「バギーカーブジーンズ」が3990円で販売されます。

【写真】えっ！ 「年末祭」セール対象アイテムをチェック！ 「+J」復刻アイテムも！

グラフィックTシャツブランド「UT」では、「たまごっち」とのコラボレーションコレクションが新発売。ウィメンズTシャツ4型（各1990円）に加え、初代「たまごっち」のデバイス・パッケージデザインをオマージュしたUTオリジナル「たまごっち」1型（2990円）の計5型がラインナップ。初代「たまごっち」のピクセルアートからインスピレーションを受けたデザインになっています。

さらに、「UT」では同月26日に世界的に有名な絵本作家兼アーティストのカシン・ロンさんが手掛けたキャラクター「ザ・モンスターズ」シリーズのコレクションとして、ウィメンズ「ハーフジップスウェットシャツ」3柄とキッズのTシャツ4柄が新発売。

同月29〜31日の3日間は、1万円以上購入した人限定で「フリースブランケット」が先着でもらえます。

2026年1月1日から期間限定で「新年祭」が開催。同日、2009年に発売された「+J（プラスジェイ）」の“復刻コラボ”アイテムが新登場。ウィメンズ「ダウンボリュームジャケット」（1万7900円）、メンズ「ハイブリッドダウンオーバーサイズMA-1」（1万4900円）、メンズ「ブロードシャツ」（3990円）がラインアップされています。1月1〜3日間は1万円以上購入した人限定でユニクロオリジナルデザインの「波佐見焼湯呑み」が先着でもらえます。

年末と年始のノベルティープレゼントは、オンラインストアでは抽選になります。

