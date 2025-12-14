【レイアウト】「グリッドシステム」 デザインを整列させるための目安となる格子（グリッド）を用いた配置ルール。要素を均等に配置し、統一感のあるデザインをつくるのに役立つ。 紙面 Web 【POINT】多用しすぎると単調な印象になってしまうため、重要な箇所や伝えたい部分をあえて崩すことも大切です。 【出典】『瞬解！ デザイン用語図鑑』著：ingectar-e