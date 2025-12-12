2024年はマイナーで19HR、昨季は3Aで22発新たな助っ人が海を渡るようだ。ツインズは10日（日本時間11日）、カーソン・マカスカー外野手をリリースしたと発表した。米移籍大手メディア「MLBトレード・ルーマーズ」によると、具体的な国や球団名などの詳細は明らかになっていないものの「アジアでのプレーを予定」しているという。NPBか韓国プロ野球（KBO）で開花を目指すことになりそうだ。28歳のマカスカーは大学卒業時にはド