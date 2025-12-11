ディズニープリンセスのジュエルのようなきらめきを纏う「salisty」のクリアスマホケースが新登場。エレガントなデザインケースであなたのスマホをドレスアップしちゃおう。☆ジュエルのような美しさを放つスマホケースをチェック！（写真5点）＞＞＞大人女性のライフスタイルに寄り添うスマホアクセサリーブランド「salisty（サリスティ）」より、上品なデザインが魅力の「ディズニーキャラクター salisty クリアカラー耐衝撃ハー