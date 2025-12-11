スマホをドレスアップ☆「ディズニープリンセス」デザインの「salisty クリアケース」
ディズニープリンセスのジュエルのようなきらめきを纏う「salisty」のクリアスマホケースが新登場。エレガントなデザインケースであなたのスマホをドレスアップしちゃおう。
大人女性のライフスタイルに寄り添うスマホアクセサリーブランド「salisty（サリスティ）」より、上品なデザインが魅力の「ディズニーキャラクター salisty クリアカラー耐衝撃ハードケース」が新登場。
ジュエルのような透明感と、輝くカメラホールが特徴の「salisty」クリアカラー耐衝撃ケースから、「ディズニープリンセス」のデザインが登場する。
ラインナップは「アリエル」「ラプンツェル」「エルサ」。
それぞれの作品・キャラクターの世界観をランタンや貝殻、雪の結晶などで表現した、繊細なデザインがとっても美しい♪
カメラホールは、デザインに合わせ落ち着いた輝きのシルバーフレームと、華やかなゴールドフレームをご用意。ON／OFFどちらのシーンにもなじむ、シンプルかつ優雅なデザインとなっている。
背面はマットな質感で、指紋が付きにくく目立ちにくい仕様。
さらに、カメラや画面をキズから守るフチ高設計と、MIL規格準拠の耐衝撃性能で、毎日の使用も安心だ。
対応機種は、iPhone 15、iPhone 14、iPhone 13の3種類となっている。
Hamee公式オンラインストアにて、2025年12月10日（水）より予約受け付けを開始し、2025年12月中旬より販売予定。全国の雑貨店、家電量販店などの小売店では順次取り扱いとなる。
（C）Disney
