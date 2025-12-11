東武トップツアーズ株式会社は、「インフラツーリズム事業化研究会」を発足したゼネコンの佐藤工業株式会社と連携し、2025年11月に「土木技術者のガイド付き！鬼怒川上流ダム群インフラ見学日帰りツアー」を計3回実施し、この度その結果と今後の取組み等についてまとめた。■新しい形態のツアー創出を目的として実施本ツアーは、令和７度観光庁地域観光魅力向上事業に採択されており、鬼怒川上流ダム群などのインフラ施設を新たな