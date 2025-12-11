ÄÌ¾ïÎ©¤ÁÆþ¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡Ö¥À¥à¥¥ã¥Ã¥È¥¦¥©¡¼¥¯¡×¤ò¸½Ìòµ»½Ñ¼Ô¤¬°ÆÆâ¡ªµ´ÅÜÀî¾åÎ®¥À¥à·²¥¤¥ó¥Õ¥é¸«³ØÆüµ¢¤ê¥Ä¥¢¡¼
ÅìÉð¥È¥Ã¥×¥Ä¥¢¡¼¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥é¥Ä¡¼¥ê¥º¥à»ö¶È²½¸¦µæ²ñ¡×¤òÈ¯Â¤·¤¿¥¼¥Í¥³¥ó¤Îº´Æ£¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¡¢2025Ç¯11·î¤Ë¡ÖÅÚÌÚµ»½Ñ¼Ô¤Î¥¬¥¤¥ÉÉÕ¤¡ªµ´ÅÜÀî¾åÎ®¥À¥à·²¥¤¥ó¥Õ¥é¸«³ØÆüµ¢¤ê¥Ä¥¢¡¼¡×¤ò·×3²ó¼Â»Ü¤·¡¢¤³¤ÎÅÙ¤½¤Î·ë²Ì¤Èº£¸å¤Î¼èÁÈ¤ßÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¢£¿·¤·¤¤·ÁÂÖ¤Î¥Ä¥¢¡¼ÁÏ½Ð¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¼Â»Ü
ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢ÎáÏÂ£·ÅÙ´Ñ¸÷Ä£ÃÏ°è´Ñ¸÷Ì¥ÎÏ¸þ¾å»ö¶È¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µ´ÅÜÀî¾åÎ®¥À¥à·²¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é»ÜÀß¤ò¿·¤¿¤Ê´Ñ¸÷»ñ¸»¤È¤·¤Æ¤È¤é¤¨¡¢½¾Íè¤Î¼Ò²ñ²Ê¸«³Ø·¿¥¤¥ó¥Õ¥é¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢¿·¤·¤¤·ÁÂÖ¤Î¥Ä¥¢¡¼ÁÏ½Ð¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿¡£º´Æ£¹©¶È¤Ç»Ü¹©¸½¾ì¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¿ÅÚÌÚµ»½Ñ¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀìÌçÅª¤«¤Ä¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¤Î¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é»ÜÀß¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò·¡¤ê²¼¤²¤¿¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢¡¼¤È¤·¤Æ´ë²è¤·¡¢·×3²ó¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¥Ä¥¢¡¼¤Ç56Ì¾¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¥À¥à¤Î¹½Â¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ä¡¢¶ÛµÞÊü¿å¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌäÅù¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¡¢Æ±¼Ò¤ÎÀìÌç¥¬¥¤¥É¤¬¡¢¤½¤ÎÃÎ¸«¤ä¸½¾ì¤Î»ëÅÀ¤ò²Ã¤¨¤Æ²òÀâ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¥Ä¥¢¡¼¼Â»Ü¸å¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹ñ¸ò¾Ê¤Î»ÜÀß´ÉÍý¼Ô¡¢ÅÚÌÚµ»½Ñ¼Ô¤«¤é¤ÎÃúÇ«¤ÊÀâÌÀ¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ø¤ÎÍý²ò¤ä¶½Ì£¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÈÃÏ°è¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬Íý²ò¤Ç¤¡¢Â¾¤Î¥À¥à¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¡ÖÆÃÊÌ´¶¡ßÀìÌçÀ¡ßÂÎ¸³·¿¡×¥Ä¥¢¡¼¤È¤·¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡¢ÀìÌç²È¤Î»ëÅÀ¤Ë¤è¤ë²òÀâ¸ú²Ì¤¬¥Ä¥¢¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤êÁý¤¹¤â¤Î¤È¹Í¤¨¡¢º£¸å¤âÃÏ°è¤Î¼«¼£ÂÎ¤äÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¡¢Ì±´Ö»ö¶È¼Ô¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¡Ø¶¦ÁÏ·¿¡Ù¥¤¥ó¥Õ¥é¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤³¤¦¤·¤¿¥Ä¥¢¡¼¤Î°ÂÄêÅª¤Ê³«ºÅ¤òÌÜ»Ø¤¹£ò¡£Ê»¤»¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥é»ÜÀß¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ¹¤ê¹þ¤ß¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤Î¿ä¿Ê¤Ë¤è¤ê°ìÁØ¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
