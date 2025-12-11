読み終えた瞬間、どうだ、という作家の声が聞こえた気がした。『暁星』（双葉社）は、湊かなえの勝負作であると思う。飛龍があしらわれた表紙、帯には「ただ星を守りたかっただけ」という惹句が配されており、あらすじに関する情報が一切書かれていない。さすがにそれでは不親切と思ったのか、上記惹句の下には「フィクションとノンフィクション、２つの物語がつながったときに見える景色とは」という文字が並んでいる。相当小