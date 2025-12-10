お笑いコンビ「ドランクドラゴン」の鈴木拓（50）が、7日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演。YouTubeチャンネル開設での苦労話を語った。番組でYouTubeの話になると、鈴木は「人気者になりたくて。300万円くらいかけて」とチャンネルを開設した当時を回想。MCの上沼恵美子も「300万もかけたの？凄いね」と驚いた。ただ、鈴木は「芸能人が始めると、すぐに登録者数200万人とか、凄いバーンと