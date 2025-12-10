22、23年帝王賞を連覇するなどJpn14勝のメイショウハリオ（牡8＝岡田、父パイロ）は、7日のチャンピオンズC4着を最後に引退することが決まった。10日、岡田師が発表した。前走後は東京大賞典（29日、大井）に出走するプランも浮上したが、当初の予定通り、北海道浦河町のイーストスタッドで種牡馬入りする。岡田師は「昨日（9日）オーナーと牧場とも相談して決定しました。無事、レースを終えて、ほっとしています。種牡馬とし