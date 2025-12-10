福井・坂井市で12月初旬、遮断機が下りた踏切を強行突破する自転車がカメラに捉えられた。強引に通過したことで遮断機が折れ曲がってしまった。映像を公開した鉄道会社は、「人命に関わる重大事故につながる」と警鐘を鳴らし、被害届の提出と損害賠償請求を検討しているという。遮断機が折れ曲がる危険な強行突破12月初旬に福井・坂井市でカメラが捉えたのは、遮断機を破壊しながら踏切を強行突破する自転車だ。強引に通過したせい