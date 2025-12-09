12月9日の午後、美馬市の国道で、軽トラックと乗用車が正面衝突する事故がありました。事故直前、軽トラックを運転していた70代の男性に体調の異変があった可能性があり、搬送先の病院で死亡が確認されました。亡くなったのは、三好市山城町に住む70代の男性です。警察によりますと、9日の午後0時30分ごろ、美馬市穴吹町三島の国道192号で、70代の男性が運転する軽トラックと、40代の男性が運転する乗用車が正面衝突しました。この