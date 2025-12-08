ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 声優・西村知道さんが死去 代表作に「SLAM DUNK」の安西先生役 声優 訃報・おくやみ スラムダンク エンタメ・芸能ニュース スポニチアネックス 声優・西村知道さんが死去 代表作に「SLAM DUNK」の安西先生役 2025年12月8日 19時26分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 声優の西村知道さんが死去したことが8日、分かった 所属事務所が同日、公式サイトで発表 西村さんは「SLAM DUNK」の安西先生役でも知られる名バイプレーヤー 記事を読む おすすめ記事 清水尋也被告「死んだ母親に顔向けができない」 兄・清水尚弥に涙流しながら話す 2025年12月8日 12時41分 病気治療中の長崎MF名倉巧が契約更新「何があっても問題ないと自分を信じてる」 2025年12月6日 12時54分 愛媛新監督は大木武氏!! 今季率いた熊本に謝罪も「改めて心からお詫び申し上げます」 2025年12月7日 15時18分 「ほぼ０日婚」“リアル推しの子”２児の母・藤咲凪、ＳＮＳで再婚報告「お仕事はゆっくり自分のペースで」 2025年12月7日 12時54分 「過小評価されている」屈辱の“途中出場・途中交代”を味わった日本代表MF、強豪マンC戦の躍動ぶりを現地メディアが称賛！「たった７億円だったのには驚かされる」 2025年12月2日 5時54分