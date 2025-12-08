MBS¡¿TBS·Ï28¶É¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥Ë¥á¥¤¥º¥àTURBO¡×ÏÈ¤Ë¤Æ2025Ç¯9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤éËè½µÌÚÍË24»þ26Ê¬¡ÁÁ´¹ñÆ±»þÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø±Êµ×¤Î¥æ¥¦¥°¥ì¡Ù¡£Âè11ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡¢Àè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ø±Êµ×¤Î¥æ¥¦¥°¥ì¡Ù¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏAI¤Îµ»½Ñ¤¬È¯Å¸¤·¤¿Ì¤Íè¤ÎÀ¤³¦¡£Êª¸ì¤ÏºÇ°¦¤ÎÎø¿Í¡¦²¦¿¿¼ù¥È¥ï¥µ¤È°¦¤òÀÀ¤¤¹ç¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦É±¿À¥¢¥­¥é¤¬Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤«¤éÌÜ³Ð¤á¤¿¤³¤È¤ÇÆ°¤­»Ï¤á¤ë¡£Ì²¤ê¤«¤éÌÜ³Ð¤á¤¿¥¢¥­¥é¤Î´ãÁ°¤Ë¹­