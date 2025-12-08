ÆÁÅç»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤Ç12·î8Æü¡¢±±¤ÈµÏ¤ò»È¤Ã¤¿ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÌß¤Ä¤­¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬°ìÂ­Áá¤¤Àµ·îµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö1¡¢2¡¢1¡¢2¡×ÆÁÅç»ÔÂ¿²ÈÎÉÄ®¤ÎµÜ°æ¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯¤³¤Î»þ´ü¤Ë¡¢±±¤ÈµÏ¤ò»È¤Ã¤¿ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÌß¤Ä¤­ÂÎ¸³³Ø½¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£8Æü¤Ï¡¢Á´¹»»ùÆ¸Ìó70¿Í¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤äÊÝ¸î¼Ô¤Ë¶µ¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÌß¤Ä¤­¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£»È¤ï¤ì¤¿¤â¤ÁÊÆ¤Ï¡¢5Ç¯À¸¤¬ÃÏ°è¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤Ç°é¤Æ¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÌß¤Ä¤­¤òÄÌ¤·¤Æ¿©¤ÎÂç