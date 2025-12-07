プロデューサーは秋元康氏日本レコード大賞は今年で67回目。TBS系での放送は12月30日だ。大賞候補となる優秀作品賞の10作品、最優秀新人賞候補となる新人賞4組が11月21日に発表され、前者には3連覇を狙うMrs. GREEN APPLEの「ダーリン」、人気の男性5人組ボーカルダンスユニットM!LKのヒット曲「イイじゃん」などがノミネートされた。【写真を見る】スゴい経歴のイケメンぞろい！新人賞候補の「異色のグループ」とは？目を引