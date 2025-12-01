コンビニ業界で初めて自動運転のトラックで商品を長距離輸送する実証実験が始まりました。実証実験は、きょうから来年4月までで、セブン-イレブン・ジャパン三井物産流通グループ、自動運転システムを開発するスタートアップ・T2の3社で行います。自動運転は関東と関西を結ぶ高速道路のおよそ450キロの距離をドライバーが乗った状態で、アクセルとブレーキ、ハンドル操作が部分的に自動化される「レベル2」で実証します。トラッ