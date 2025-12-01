好きな「ぬいぐるみ（ぬい）」をバッグに付けたり、外出先で「ぬい」の写真を撮影する「ぬい撮り」と、“推し活”と合わせた「ぬい活」という言葉が、今年の「T＆D保険グループ新語・流行語大賞」にノミネートされました。実際に、ぬい活を楽しんでいる人たちも知っていると便利なケア法を、ライオン（東京都台東区）が紹介しています。【えっ？】洗濯機で洗う場合、洗えないぬいぐるみのケア法もあるの？それがコレです！