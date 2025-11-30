中田翔氏が「4番・右翼」で先発…4回に特大アーチ日本と韓国のレジェンド選手たちが参加した「日韓ドリームプレーヤーズゲーム2025 supported by DAISO」が30日、エスコンフィールドで開催され、現役を引退したばかりの中田翔氏が本塁打を放った。豪快な一発に、ファンは「大将まだまだ現役いける」「すげぇ引退した選手とは思えん」と驚きを隠せない様子だ。1日限りの真剣勝負、中田氏は日本の「4番・右翼」でスタメン出場。0