◆全日本プロレス「世界最強タッグ決定リーグ戦２０２５」（２８日、熊本市食品交流会館（フードパル熊本））観衆３７８全日本プロレスは２８日、熊本市食品交流会館（フードパル熊本）で「世界最強タッグ決定リーグ戦２０２５」を開催した。第４試合のタッグマッチで三冠ヘビー級王者・宮原健斗が井上凌と組んで斉藤ジュン、安齊勇馬と対戦した。試合は、ジュンがサイコブレイクで井上を沈めた。試合後のリング上で前王者の