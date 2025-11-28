【P226R スタンダード ヘヴィウェイト】 11月28日 発売 価格：31,240円 KSCは、ガスブローバックガン「P226R スタンダード ヘヴィウェイト」を11月28日に発売する。価格は31,240円。 本商品は、実物ラバーグリップにリニューアルされる前の同社のガスガン「P226R」に装着されていた通常型グリップのフィーリングを惜しむユーザ}