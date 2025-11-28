P2 26R スタンダード ヘヴィウェイト】 11月28日 発売 価格：31,240円

KSCは、ガスブローバックガン「P226R スタンダード ヘヴィウェイト」を11月28日に発売する。価格は31,240円。

本商品は、実物ラバーグリップにリニューアルされる前の同社のガスガン「P226R」に装着されていた通常型グリップのフィーリングを惜しむユーザーの声に応えて、グリップだけをスリムな旧バージョンに換装したバリエーションモデル。限定生産から定番品となって登場する。

HW仕様の銃本体に「グリップウェイト」が加わって重量感がアップ。ひびき撃ちの再現をはじめ、最新型システム7のスペックはそのままで価格が抑えられているのもポイントとなっている。

「P226R スタンダード ヘヴィウェイト」

重量：910g

全長：198mm

装弾数：25発

発射モード：セミオート

(C) KSC Corporation. All Rights Reserved.

※発売日は流通により前後する場合があります。