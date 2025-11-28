【「きさらちゃんは純情サキュバス」第1巻】 【「王子様はプリンセスになりたい」第1巻】 11月28日公開 価格：各792円 「きさらちゃんは純情サキュバス」第1巻書影 【拡大画像へ】 forcsは11月28日、女性向けマンガの新レーベル「じるみて」の2作品、「きさらちゃんは純情サキュバス」第1巻と「王子様はプリンセスになりたい」第1巻の電子単行本を発売した