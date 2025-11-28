【「きさらちゃんは純情サキュバス」第1巻】 【「王子様はプリンセスになりたい」第1巻】 11月28日公開 価格：各792円

「きさらちゃんは純情サキュバス」第1巻書影

forcsは11月28日、女性向けマンガの新レーベル「じるみて」の2作品、「きさらちゃんは純情サキュバス」第1巻と「王子様はプリンセスになりたい」第1巻の電子単行本を発売した。

「きさらちゃんは純情サキュバス」第1巻

【あらすじ】

母がサキュバス、父が人間というハーフの高校1年生・立花きさら。

見た目はごく普通の女の子で、サキュバスとしての本能はないに等しいけど、性的なことは大の苦手。けれど最近、学校で大人気のイケメン、高校3年生・柳瀬先輩に密かに想いを寄せていた。

そんなある日、きさらは偶然、空き教室で柳瀬先輩の情事を目撃してしまう。ショックを受ける間もなく、本能が大暴走！思わず本能のまま先輩にキスしてしまい、サキュバスだとバレてしまう！

なんとか秘密にしておきたいきさらに対し、柳瀬先輩はとんでもない提案をする――。

「俺とセフレにならない？」

純情ハーフサキュバス×腹黒ドS先輩の恋愛攻防戦ラブコメ、開幕！

「王子様はプリンセスになりたい」第1巻

「王子様はプリンセスになりたい」第1巻書影

【あらすじ】

お姫様に憧れている黒江莉央（くろえりお）は、少女漫画をこよなく愛する女子高生。彼女はカッコイイ容姿ということもあり、周りの女子からは王子様のような扱いをされていた。

そんなある日、同じクラスに転校生がやって来る。

彼は昔よく一緒に遊んでいた「ゆうくん」こと、白澤悠人（しらさわゆうと）。幼馴染が地元に戻ってくるという少女漫画のような展開だが、なんだかチャラくなった彼…。

「莉央ちゃんは、今も昔もずっとかわいいよ」

「なんか…チャラくなった……」

正統派イケメン2人（？）による学園王子様ストーリーの始まり！

