新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、11月23日（日）夜10時より、スポーツ番組『ABEMAスポーツタイム』を生放送し、番組放送後より無料見逃し配信を開始した。本番組は“スポーツの熱狂を先取りする”ことを目指す新感覚のスポーツ番組。2025シーズンもABEMAにて公式戦生中継しているメジャーリーグベースボール（以下、MLB）や海外サッカーを中心に注目スポーツの最新情報を生放送でお届け。本放送回は元プロサッカー選手の