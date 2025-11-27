バーガーキングは、直火焼きの100％ビーフパティの香ばしくジューシーな美味しさをご堪能いただくため、ビーフ4枚を使用した“ワンパウンダーシリーズ”を展開している。2025年の“ワンパウンダーシリーズ”第4弾として、毎年大好評いただいている人気商品「にんにく・ガーリックバーガー」を超大型化させた『にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー』が期間・数量限定で登場する。■4枚肉とにんにくの旨さを思う存分楽しめる超