スッパイマンと『スーパーマリオ』のコラボレーションが決定！楽しくてスッパイ大冒険が始まりそうなスペシャルパッケージが登場する。上間菓子店の新商品「スッパイマン スーパーマリオ たねなし 20g」が2025年11月29日（土）より登場する。「たねなし」は甘さ控えめ・ソフト食感が特長でお子様からご年配の方まで、男女問わず食べやすい梅干しのお菓子。今回のコラボレーションでは、「スッパイマン」の明るいイエローカラーの