『スーパーマリオ』×スッパイマン／楽しいSPパッケージが登場！
スッパイマンと『スーパーマリオ』のコラボレーションが決定！ 楽しくてスッパイ大冒険が始まりそうなスペシャルパッケージが登場する。
上間菓子店の新商品「スッパイマン スーパーマリオ たねなし 20g」が2025年11月29日（土）より登場する。
「たねなし」は甘さ控えめ・ソフト食感が特長でお子様からご年配の方まで、男女問わず食べやすい梅干しのお菓子。
今回のコラボレーションでは、「スッパイマン」の明るいイエローカラーのパッケージに、「マリオ」と「ルイージ」が登場。カラフルでにぎやかなデザインの数量限定パッケージに仕上がっている。
本商品は、サンエー浦添西海岸パルコシティにて開催の「Nintendo POP-UP STORE in OKINAWA」、任天堂直営オフィシャルストア「Nintendo TOKYO／OSAKA／KYOTO／FUKUOKA」、ローソン沖縄、サンエー、上間商店（本社・豊崎工場直営店）、スッパイマンショップ（国際通り店・美浜店）などにて、購入可能となっている。
☆パッケージのイメージなどをチェック！（写真2点）＞＞＞
（C）Nintendo
上間菓子店の新商品「スッパイマン スーパーマリオ たねなし 20g」が2025年11月29日（土）より登場する。
「たねなし」は甘さ控えめ・ソフト食感が特長でお子様からご年配の方まで、男女問わず食べやすい梅干しのお菓子。
今回のコラボレーションでは、「スッパイマン」の明るいイエローカラーのパッケージに、「マリオ」と「ルイージ」が登場。カラフルでにぎやかなデザインの数量限定パッケージに仕上がっている。
☆パッケージのイメージなどをチェック！（写真2点）＞＞＞
（C）Nintendo