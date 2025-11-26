ボディビル日本一に輝いた“イケメン高校生”の日常生活に密着。8人兄弟の大家族の1か月の食費が明らかになった。【映像】日本一に輝いたイケメン高校生の顔面＆1か月の食費も公開ABEMAにて11月26日（水）に放送された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#31では、『今日好き』に出演し、ボディビル日本一に輝いた経験もある、いおう（榎田一王）の密着映像が公開された。