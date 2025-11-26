部下の既婚男性とのラブホテルでの密会問題を受けて、25日に市議会議長に「退職届」を提出した群馬県前橋市の小川晶市長が26日朝、市役所に登庁した。カメラの前で笑顔を見せたが、辞職後に出直し市長選挙に出馬するのか、との質問には無言だった。市議会側はこれまでに、出直し選挙を求めるとともに不信任決議案を提出する方針を固め、27日までに市長に決断するよう求めていたが、小川市長は25日夕方、前橋市議会の富田公隆議長に