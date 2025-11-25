µ­»ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥ÈX¤¬WÇÕ2026¤Ë¸þ¤±ÃêÁª²ñ¤òµ¯ÅÀ¤Ë¹­¹ð¼ý±×¤Î²óÉü¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤È¤ÎÆÈÀê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤äAI¶¯²½Æ°²è¤Ç²ñÏÃ¼çÆ³¸¢¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø¼°¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼°Ê³°¤Î´ë¶È¤â»²Æþ²ÄÇ½¤Ê¹­¹ðÏÈ¤òÍÑ°Õ¤·¼ûÍ×¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ë¤«¤é¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Û¤Ü³Î¼Â¤Ê¡ÖÆÃ¼û¡×¤È¤¤¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³Æ¼Ò¤¬Æ±¤¸½Ö´Ö¤òÁÀ¤¤¡¢µðÂç¤Ê»ëÄ°¼Ô¤òÁ°¤Ë¾¦¶ÈÅª¤Ê