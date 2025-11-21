サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、大人気のシンプルワークデスクに広々作業ができる奥行き80cmタイプを追加し、幅140cmの「100-DESKF064BK（ブラック）」「100-DESKF064W（ホワイト）」を発売した。■奥行80cmの広々ワークスペースで快適作業を実現横幅140cm×奥行80cmのゆったりサイズは、ノートPC・キーボード・資料を同時に広げても窮屈にならない理想的なワークスペース。天板には汚れ