奥行き80cmの広々天板！快適に作業ができるシンプルワークデスク
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、大人気のシンプルワークデスクに広々作業ができる奥行き80cmタイプを追加し、幅140cmの「100-DESKF064BK（ブラック）」「100-DESKF064W（ホワイト）」を発売した。
■奥行80cmの広々ワークスペースで快適作業を実現
横幅140cm×奥行80cmのゆったりサイズは、ノートPC・キーボード・資料を同時に広げても窮屈にならない理想的なワークスペース。天板には汚れや傷に強いメラミン化粧板を採用し、毎日の作業をストレスなくサポートします。テレワークやクリエイティブ作業など、「広さ」が生産性を左右するシーンに最適なデスクだ。
■50kg耐荷重の安心設計で周辺機器をまとめて設置
天板は耐荷重50kgと強固で、デスクトップPC本体・プリンタ・スピーカーなど複数の機器をまとめて置ける安心の設計。バックフレームとリーンフォースメントによる補強で横揺れや天板のたわみをしっかり抑え、長時間作業でも安定性を保つ。
■スチールフレームで“拡張性”抜群。マグネット小物も装着可能
耐久性の高いスチールフレームを採用しているため、マグネット式の電源タップやフックを簡単に追加できる。デスク周辺に散らばりがちなケーブルや小物をまとめやすく、作業効率の向上に直結。さらに、クランプ式モニタアームも補強プレートを使えば設置でき、快適なマルチディスプレイ環境を構築可能だ。
■使う人に寄り添う細やかな設計。いつでも安定した作業環境に
脚部には高さを微調整できるアジャスターを搭載し、床のわずかな凹凸にも対応。ガタつきを防ぎ、いつでも快適で安定した作業姿勢を確保する。
■シンプルデスク ワークデスク 机 幅140cm 奥行80cm モニターアーム対応＜ブラック＞「100-DESKF064BK」
■シンプルデスク ワークデスク 机 幅140cm 奥行80cm モニターアーム対応＜ブラック＞「100-DESKF064BK」
