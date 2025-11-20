モスフードサービス（東京都品川区）が展開する「モスバーガー」が、サンリオ（東京都品川区）の人気キャラクター「マイメロディ」「クロミ」とのコラボレーション第2弾として、福袋「2026モス福袋」を発売し、12月25日午後3時から公式サイト内特設ページで事前予約を開始します。【画像】「エコバッグにマイメロとクロミの顔が付いてる！」福袋の“中身”全部見る！セット内容は「フェイスポーチ付きエコバッグ」（マイメロ