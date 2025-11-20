モスフードサービス（東京都品川区）が展開する「モスバーガー」が、サンリオ（東京都品川区）の人気キャラクター「マイメロディ」「クロミ」とのコラボレーション第2弾として、福袋「2026モス福袋」を発売し、12月25日午後3時から公式サイト内特設ページで事前予約を開始します。

【画像】「エコバッグにマイメロとクロミの顔が付いてる！」 福袋の“中身”全部見る！

セット内容は「フェイスポーチ付きエコバッグ」（マイメロディ、クロミどちらか1種）、「メラミンプレート（2枚セット）」「サテンポーチ」「専用袋（巾着ビニール袋）」、5000円（以下、税込み）分の「お食事補助券（500円×10枚）」。価格は5000円です。

エコバッグは予約時にどちらか選べます。食事券の有効期限は12月30日から2026年3月31日まで。1人5個までの購入制限があります。

事前予約は12月24日まで。受け取り期間は同月30日から2026年1月12日。各店舗の上限数に達し次第、事前予約は終了になります。

モスバーガーとマイメロディ、クロミとのコラボは、2025年にマイメロディが50周年、クロミが20周年を迎えたアニバーサリーイヤーに合わせて実施。11月12日に第一弾が実施され、コラボおもちゃが付いた、モスバーガーの子ども向けセット「モスワイワイセット」、低アレルゲンメニューのセットが発売されました。