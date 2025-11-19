公立高校のPTAが加盟する県高校PTA連合会の口座から、945万円余りを横領したとして11月19日、連合会の前会長の男が起訴されました。被害届の総額は6000万円を超えますが、何故、周囲は巨額の横領を見抜けなかったのでしょうか。起訴状などによりますと前会長の男・51歳は、県高校PTA連合会の会長を務めていた2022年11月と2023年7月、連合会の口座から合わせて945万円余りを着服したとして、業務上横領の罪に問われています。これま