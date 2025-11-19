中四国農政局は11月18日、2025年の県内・主食用のコメの収穫量が2024年を上回る見通しを発表しました。中四国農政局によりますと、10月25日時点の県内の主食用のコメの作付面積は1万300ヘクタールで、前年に比べ510ヘクタール増えました。10アールあたりの予想収量は501キロで、前年に比べ39キロ増加し、作況指数は108と見込んでいます。6月下旬以降、天候に恵まれ、もみの数が前年以上に確保されたことが増加の