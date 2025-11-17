Amazonが、年末最後のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」を11月24日深夜0時から8日間で実施。先行セールも同月21日深夜0時〜同月23日午後11時59分まで行います。今年の「Amazon ブラックフライデー」のテーマは「ほしいが丸ごと、お得に叶（かな）う。」で、暮らしに役立つ日用品やセールだからこそ手に入れたいアイテム、1年頑張った自身のへのご褒美、大切な人へのギフトなどを特別価格で提供するとのことです。【え