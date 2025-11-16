日本各地の学校給食では、その土地ならではの郷土料理が提供されています。香川県高松市の学校給食に登場する「あんもち雑煮」もその一つ。「あんもち」と聞くとデザートを想像しますが、まさかの「雑煮」との意外な組み合わせに驚く人も多いと思います。一体どのような料理なのでしょうか。【画像】「えっ…ビジュアル強くない……？？？」→これが香川県高松市の定番「あんもち雑煮」です！正月の定番だけど、近年は…「あんも