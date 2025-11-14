ヘアブラシの掃除、どうしていますか？ブラシにたまった抜け毛の処理がきれいに取りきれず、地味に面倒だと感じることも。そんな方におすすめなのが、ダイソーの「ブラシケアネット」。「110円で神アイテム！」と話す、100円ショップが大好きなESSEフレンズエディターのLilyさんが、使い方をレポートしてくれました。ヘアブラシの掃除が簡単！ダイソー「ブラシケアネット」必ず家にあるであろうヘアブラシ。気づけばこんなに！？