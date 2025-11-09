ベッツの自宅でバスケ対決が行われたムーキー・ベッツの超豪華なホームパーティで、“勝負”が行われていたようだ。ベッツは7日（日本時間8日）に自身のTikTokを更新。自宅にあるバスケットコートでナインがシュート対決している様子を公開した。佐々木朗希も参加し、笑顔を見せている。ベッツ邸は昨年も大きな話題を集めた。ワールドシリーズ後にナインが終結し、大規模なパーティが開催された。プールやボウリング場も併設さ