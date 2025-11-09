ベッツの自宅でバスケ対決が行われた

ムーキー・ベッツの超豪華なホームパーティで、“勝負”が行われていたようだ。ベッツは7日（日本時間8日）に自身のTikTokを更新。自宅にあるバスケットコートでナインがシュート対決している様子を公開した。佐々木朗希も参加し、笑顔を見せている。

ベッツ邸は昨年も大きな話題を集めた。ワールドシリーズ後にナインが終結し、大規模なパーティが開催された。プールやボウリング場も併設されており、大谷翔平もバスケを楽しむ様子が見られた。そして今年の連覇後にも宴は実施され、ダンスを楽しむ姿が反響を呼んでいた。

この日ベッツが公開したのは、バスケ場でのシュート対決だ。カメラを向けられたミゲル・ロハスは「誰が勝つと思う？」と聞かれ、「（ウィル・）クラインはうまいぞ。あいつはうまいんだ」と右腕の勝利を予想した。

ベッツをはじめ選手たちが綺麗にシュートを決める中、佐々木の一投はリングに嫌われて思わず苦笑い。ロハスは「おいおいロウキ、緊張してるのか!?」とツッコミを入れていた。最終的にはベッツが勝負に勝ったようで、ロハスは「あいつはクレイジーだね」とお手上げといった様子だった。

ベッツはドジャースと2021年から12年総額3億6500万ドル（約554億円）の契約を結び、今季年俸は2500万ドル（約38億円）を誇る。大スターに相応しい豪邸で、選手たちはワールドシリーズの激闘を癒したようだ。（Full-Count編集部）