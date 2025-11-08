カーショーはエンゼルス時代の大谷に11打数無安打“大谷斬り”は誇りだ。今季限りで現役を引退したドジャースのクレイトン・カーショー投手が7日（日本時間8日）に投稿されたポッドキャスト番組「ダン・パトリック・ショー」のなかで、エンゼルス時代の大谷翔平投手との対決を回顧。11打数無安打という成績に“ドヤ顔”をみせた。番組の公式X（旧ツイッター）が投稿したのは元ESPN番組司会者で、同番組ホストのダン・パトリック